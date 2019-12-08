شكرا لقرائتكم تقرير منسق الكاف يكشف حقيقة تغريم الزمالك 25 ألف دولار بسبب التذاكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، حقيقة تغريم الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، 25 ألف دولار، بداعى تأخر الإدارة البيضاء فى طرح تذاكر مباراة الفريق الأبيض مع أول أغسطس الأنجولى ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتى جمعت بينهما فى ستاد السلام.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن التقارير المنتشرة بشأن توقيع عقوبات على الزمالك، غير صحيحة، لكون الكاف يصدر أية عقوبات بعد كل جولة فى المسابقة الأفريقية وليس قبل إقامة المباريات، متابعاً إن الغرامة التى قد تفرض على الأبيض ستكون بسبب الدعوات التى يرسلها النادى إلى الكاف والشركة الراعية له حيث يتم إرسالها قبل اللقاء بـ72 ساعة وتم إرسالها فى هذه المرة قبل 24 ساعة وإن الأمر يتوقف على تقرير منسق راعية الكاف بإنه تسلم التذاكر فى الموعد من عدمه وفى أحيان كثيرة يذكر المنسق فى تقريره إنه تسلمها دون أن يقوم بتدوين أي نقطة تخص تأخر النادى من عدمه فى الإرسال لذا لا يتم توقيع عقوبات على النادى.

وبذلك لم يتم توقيع عقوبات على الزمالك حتى اللحظة الجارية وسيتلقى النادى الأبيض خطابا رسميا فى الفترة القادمة من الكاف بشأن أية ملحوظات عن المباراة بعد الاجتماعات التى تجريها لجان الكاف.