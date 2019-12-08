شكرا لقرائتكم بانديف يسجل هدفاً رائعاً في تعادل ليتشي وجنوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز المهاجم المخضرم غوران بانديف هدفا مذهلا من قرب خط منتصف الملعب لكنه حصل على إنذارين في الشوط الثاني في أربع دقائق ليُطرد في تعادل جنوى 2-2 مع مستضيفه ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وأنهى جنوى، الذي تقدم 2-صفر في الشوط الأول، المباراة بتسعة لاعبين في مواجهة في صراع النجاة من الهبوط فيما تعادل ليتشي بنتيجة 2-2 للمرة الثالثة على التوالي على ملعبه.

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وافتتح بانديف التسجيل في الدقيقة 31 عندما أبعد غابرييل حارس ليتشي الكرة لتصل إليه وسيطر اللاعب القادم من مقدونيا الشمالية على الكرة بصدره ثم سددها مباشرة من نحو 40 مترا.

وحصل اللاعب البالغ عمره 36 عاما على ركلة جزاء نفذها دومينيكو كريشيتو بنجاح في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. وقلص فيليبو فالكو الفارق بتسديدة رائعة عند مرور ساعة من اللعب ثم طُرد أجوديلو لاعب جنوى وأدرك أندريا تابانيلي التعادل في الدقيقة 70.

وحصل بانديف على إنذار لادعاء السقوط في الدقيقة 73 ثم طرده الحكم بعد تدخل ساذج. ويحتل جنوى المركز 18 من بين 20 فريقا برصيد 11 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن ليتشي الوافد الجديد.