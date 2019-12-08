شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مباراة الكونفدرالية اليوم بيراميدز يعلن الطوارئ أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق فريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر ملف الكونفدرالية الأفريقية، بعد مواجهة فريق نواذيبو الموريتاني، اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، ويبدأ الفريق السماوى الاستعداد للمشاركة فى مسابقة الدورى الممتاز التى يحتل فيها المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أى مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدف واستقبلت شباكه 7 أهدف.

وطالب ديسابر من لاعبيه، التركيزفقط فى مباراة مواجهة نواذيبو الموريتاني اليوم ، على أن يبدأ فى اليوم التالى الاستعداد بجدية لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى، خاصة وأن الفارس الأبيض يمتلك مدير فنى جديد الفرنسى باتريس كارتيرون الأمر الذى سيزيد من صعوبة المواجهة نظرًا لرغبة الخواجة الجديد فى تحقيق الفوز ورغبة اللاعبين أيضًا فى اثبات أنفسهم، لاسيما وأن الزمالك يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، وأحرز لاعبيه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.