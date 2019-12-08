شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: حبى للزمالك دفعنى للموافقة على حل أزمة مستحقاتى وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله مدافع الزمالك الأسبق، أنه وافق على حل أزمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء بشكل ودى، من دافع حبه وعشقه للكيان الأبيض، والخوف على تعرضه لعقوبات فى الفترة المقبلة.

وأوضح فتح الله فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الزمالك يعد بمثابة "بيته" ولا يمكن أن يتسبب فى تعرضه للعقوبات، خاصة فى تلك الفترة الصعبة، لافتًا إلى إنه رحب بحل أزمة مستحقاته بشكل ودى حبًا للكيان وجماهيره.

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أضاف مدافع الزمالك الأسبق، إنه تم الاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء على جدولة المستحقات المالية المتأخرة والبالغة 4 ملايين و250 ألف جنيه، بالطريقة التى لا تضع الإدارة تحت ضغط.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 50% من المستحقات خلال الساعات الجارية على أن يتم جدولة باقى المبلغ، بعدما تواجد اللاعب بالأمس في مقر اتحاد الكرة للاتفاق على حل الأزمة وتسوية المستحقات بصورة ودية وتوقيع اتفاق بينه وبين النادى فى حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق بين اللاعب ومسؤولي الزمالك اليوم، حرصا على عدم تعرض القلعة البيضاء لعقوبات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى الفترة الحالية.