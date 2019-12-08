شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. فايلر يصحح أخطاء الأهلى.. والزمالك يؤجل مؤتمر كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح مصدر مسؤول بنادى الزمالك، إن المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، سيقوم بإجراء عملية جراحية فى ألمانيا، وذلك خلال الفترة القادمة، على أن تكون جاهزيته للعودة للمشاركة مع الفريق منتصف شهر فبراير القادم.

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