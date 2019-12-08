شكرا لقرائتكم خبر عن فوز البنك الأهلى وشبان قنا فى الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق البنك الأهلى فوزا ثمينا على سوهاج بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمد حامد فى مستهل مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى التى تضم أندية الصعيد بالقسم الثانى ، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة فى المركز الأول للمجموعة ، بينما تجمد رصيد سوهاج عند 8 نقاط .

كما نجح شبان قنا فى تحيق الفوز على طهطا بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 16 نقطة فى المركز الثانى للمجموعة بالتساوى مع بنى سويف الذى يخوض مباراته يوم الأربعاء المقبل ، فى الوقت الذى تعادل فيه المنيا مع تليفونات بنى سويف سلبيا .

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة يوم الأربعاء المقبل بثلاث لقاءات حيث يستضيف بنى سويف نظيره الفيوم ، والألومنيوم مع الإعلاميين ، وبترول أسيوط مع ديروط .