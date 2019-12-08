شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة النقاز تكشف راتب "أوناجم" فى الزمالك بعد فسخ عقد الظهير التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الآونة الأخيرة بنادى الزمالك، انقطاع الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للأبيض، عن حضور التدريبات أو المشاركة فى المباريات بعد تأكيداته بفسخ تعاقده مع النادى الأبيض من طرف واحد، بداعى عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يكشف عقده الرسمى بالقلعة البيضاء حصوله على مستحقاته حتى القسط الثانى والمستحق دفعه فى شهر يناير المُقبل، ليؤكد مصدر مطلع بالنادى الأبيض أن أزمة الدولى التونسى متمثلة فى عدم رضاه عن قيمة عقده الحالى ورغبته فى زيادته؛ خاصة بعدما علم بقيمة الوافدين الجدد للفريق الأبيض هذا الموسم، وعلى رأسهم المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق القادم من الوداد المغربى فى مطلع الموسم الجارى.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أنه رغم ما فعله النقاز بانقطاعه عن الأبيض، إلا أن النادى سيضمن حقوقه بإثبات انقطاعه عن التدريبات والمباريات تمهيدًا لتقديم الشكوى الرسمية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد اللاعب، وترى إدارة الزمالك مطالبات النقاز بإبرام ذلك العقد الجديد بشأن تساويه مع الجناح المغربى من عدمه، مطالب مرفوضة.

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