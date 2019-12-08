المصري يهاجم رينجرز النيجيرى بأموتو وياسر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدي تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء رينجرز النيجيرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية . ويتكون تشكيل المصرى من :- حراسة المرمى : احمد مسعود خط الدفاع : كريم العراقى – أحمد شوشة – سعيدو صنبورى – بهاء مجدى Advertisements خط الوسط : مفتاح طقطق – إيرى ايميكا – إسلام عطية – حسن على خط الهجوم : أحمد ياسر – أوستن أموتو ويحتل المصرى البورسعيدي المركز الثانى بجدول المجموعة بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر برصيد 3 نقاط ، بينما يحتل رينجرز النيجيرى مؤخرة المجموعة برصيد صفر من النقاط .

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