شكرا لقرائتكم خبر عن الصين والسعودية طريق الاهلي للتعاقد مع النيجيري إيليكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال رينيه فايلر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي ، يبحث مع الإدارة الحمراء عبر لجنة الكرة برئاسة محسن صالح كيفية التعاقد مع المهاجم النيجيري الاصل إيليكي رأس حربة نادي لوزرين السويسري، خاصة وأنه تدرب ولعب مع فايلر في لوزرين وعمره 23 عاماً..

فايلر عرض تقارير اللاعب الفنية شاملة قناعته التامة بالمهاجم علي لجنة الكرة ، التبي تبحث قبل العرض علي محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من مجلس الإدارة الأحمر بإدارة ملف الكرة .

الشروط المالية لشراء عقد اللاعب تصل إلي 3 مليون يورو لنادي لوزرين ، وفي حال الاستقرار عليه ستبحث الإدارة تخفيض الرقم مع مسئولي النادي السويسري

مالدينا من معلومات يؤكد أن مبلغ 2 إلي 2.5 مليون يورو هو ما تطمح الإدارة الحمراء في الوصول إليه .

في ذات السياق فأن المبلغ المطلوب في كل الاحوال سيتم تدبيره عبر صفقة انتقال المهاجم المغربي وليد أزارو ، إما بالبيع .. وكان هناك عرض صيني قبل شهور ، أو بالاعارة لأحد أندية القمة في الدوري السعودي

Advertisements

الإعارة للسعودية جاهزة ، وان كان المبلغ المعروض هو مليون دولار في 6 شهور .. بدء من انتقالات يناير المقبل ,, وفي حال الاستقرار علي الاعارة ، سيتم أنقسام المبلغ بين النادي ومهاجمه المغربي.

وفي كل الأحوار لم يعد باقياً علي وجود أزارو مع الاهلي إلا وصول العرض النهائي ، والذي تأمل الإدارة في أن يكون بيع لأحد الأندية الصينية وينظر الاهلي مبلغ بين 5 أو 4 مليون يورو .

أيضاً علمنا أن اللاعب عبر وكيله يبحث عن الانتقال سريعاً بالبيع أو الإعارة ، لأن وجوده خارج التشكيل يقلل من فرص وجود تعاقد كبير مالياً وفنياً ، وستشهد الايام المقبلة المزيد من المباحثات بين وكيل اللاعب والإدارة لسرعة الفصل في العروض .