شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: عدد المحكمات فى مصر 45 و نعمل لزيادتهم الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن عدد المحكمات فى الدوري المصري لا يزيد عن 45 إلى 50 محكمة فى الكرة المصرية بمختلف دورياتها. تابع الغندور لـ " الخليج 365 " نعمل على زيادة المحكمات فى الموسم المقبل لأكثر من ذلك وسيتم فتح باب الإختبارات فى موعد سيحدد قريباً. Advertisements أضاف الحكم المونديالي السابق ، أن هناك 3 محكمات يحملون الشارة الدولية منهم حكم ساحة و إثنتين مساعدتين. تاعب جمال الغندور أن تواجد المحكمات فى مباريات دور الـ32 لكأس مصر ألقي بالضوء والاهتمام الإعلامي عليهم و بالتالي ، من المرجح أن يزيد عدد العنصر النسائي فى التحكيم إلى الضعف.

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