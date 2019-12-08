شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في التشكيل الرسمي للمنتخب السعودي في نهائي الخليج والان مع التفاصيل

الأحد 8 ديسمبر 2019 استقر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على التشكيل الذي سيخوض به نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" بعد قليل أمام المنتخب البحريني على ملعب ستاد خليفة الدولي.

تشكيل المنتخب السعودي وشهد تشكيل المنتخب السعودي الدفع بالقوة الهجومية المتمثلة في الثلاثي القوي عبدالله الحمدان، سالم الدوسري وفراس البريكان وجاء التشكيل كالتالي:_ حارس المرمى: فواز القرني. Advertisements خط الدفاع: ياسر الشهراني – زياد تمبكتي – محمد الخبراني – سلطان الغنام. خط الوسط: سلمان الفرج – عبدالله عطيف - عبد الإله المالكي خط الهجوم: عبدالله الحمدان – سالم الدوسري – فراس البريكان المنتخب السعودي ضد البحرين وكان المنتخب السعودي قد تأهل للنهائي بالفوز على قطر بهدف نظيف في نصف النهائي، بينما وصل البحرين بتخطي العراق بصعوبة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعدما سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما على الوقتين الأصلي والإضافي في لقاء قبل النهائي

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