تشكيل ناري لمنتخب البحرين لموقعة نهائي خليجي 24 أمام السعودية 

الأحد 8 ديسمبر 2019

كشف البرتغالي هيلو سوزا المدير الفني لمنتخب البحرين عن التشكيل الذي سيخوض به نهائي بطولة كأس الخليج العربي “ "خليجي 24" بعد قليل أمام نظيره السعودي على ملعب ستاد خليفة الدولي.



تشكيل المنتخب البحريني ضد السعودية

وجاء التشكيل الرسمي للمنتخب البحريني لمواجهة السعودية في فصل ختام بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة كالتالي:

حراسة المرمى : سيد علوي.

خط الدفاع : سيد علي، سيد باقر، أحمد نبيل، راشد الحوطي.

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خط الوسط : علي حرم ، علي مدن ، جاسم الشيخ ، كميل الأسود ، مهدي حميدان.

خط الهجوم : محمد الرميحي.

مشوار المنتخب البحريني في دور المجموعات

وفي سياق متصل افتتح المنتخب البحريني مشواره في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين بالتعادل السلبي أمام المنتخب العُماني في الجولة الأولى من دور المجموعات ، قبل أن يخسر أمام المنتخب السعودي في الجولة الثانية بثنائية نظيفة .

وحقق المنتخب البحريني مفاجأة في الجولة الثالثة بالفوز على المنتخب الكويتي 4-2 ومن ثم التأهل إلى نصف نهائي خليجي 24 ليضرب موعداً مع المنتخب العراقي.

البحرين تهزم العراق بركلات الترجيح وتتأهل لـ نهائي خليجي 24

و في دور نصف النهائي حقق منتخب البحرين فوزاً مثيراً على العراق، بركلات الجزاء الترجيحية (5/3)، في المباراة التي جمعت الفريقين ملعب عبدالله بن خليفة، ليتأهل الأحمر للدور النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 24 ويضرب موعدا مع المنتخب السعودي في النهائي.