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جنوى يواصل أهدار النقاط ويتعادل مع ليتشي

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احمد عبد القادر 0 تبليغ

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الأحد 8 ديسمبر 2019

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقين ليتشي وجنوى،  إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الايطالي، بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما .

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تقدم الضيوف جنوى بالهدف الاول في الدقيقة 31 عن طريق المقدوني المخضرم  بانديف، قبل نهاية الشوط الأول أضاف قائد الفريق كريتشيتو الهدف الثاني من نقطة الجزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي ، لتنتهي احداث الشوط الأول بتقدم جنوى بهدفين مقابل لاشيء علي حساب أصحاب الأرض ليتشي.

في الدقيقة 51من بداية الشوط الثاني حل فالكو مهاجم ليتشي بديلا المخضرم بابا كار ، فالكو سيصنع الحدث في فيا دي ماري بعد دقائق من نزوله، في الدقيقة 60سجل فالكو هدف تقليص النتيجة لصالح ليتشي لتصبح النتيجة تقدم جنوى بهدفين مقابل هدف،  بعد عشرة دقائق فقط من تسجيل فالكو هدف تقليل الفارق، منح تمريرة حريرية لاندريا تابانيلي يسكنها شباك جنوى في الدقيقة 70، لتصبح النتيجة تعادل الفريقان بهدفين مقابل هدفين وانتهت المقابلة بالتعادل الإيجابي .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليتشي الي 15نقطة في المركز الرابع عشر ،بينما استمر جنوى في المركز 18  برصيد 11نقطة.

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