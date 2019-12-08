شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعد لاعبي ألميريا بمضاعفة المكافآت لاعتلاء صدارة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح لدي المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادى ألميريا الذى يشارك ضمن منافسات دورى الدرجة الثانية الإسبانى، بعدما تغلب فريقه على ضيفه ميرانديس بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، أمس السبت، على أرض ملعب ستاد ألميريا، فى إطار مباريات الجولة الـ19 لبطولة دورى القسم الثانى الإسبانى.

وارتفع رصيد ألميريا إلى 35 نقطة لينفرد بوصافة الدوري بفارق 4 نقاط عن قادش، صاحب المركز الأول برصيد 39 نقطة.

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وأشاد «آل الشيخ» بالمستوى الفني و البدني للاعبي ألميريا فى الفترة الأخيرة، وتحديدًا منذ تولى جوتى، نجم ريال مدريد السابق، مهمة القيادة الفنية.

ووعد تركي آل الشيخ لاعبي ألميريا بمنحهم مكافآت مضاعفه خلال الفترة المقبلة فى حال اعتلاء صدارة الدوري، و من ثم الحفاظ عليها، والاقتراب من التأهل للدورى الإسبانى الممتاز.

ويواجه ألميريا، فى الجولة المقبلة، نظيره فوينلابرادا على أرض ملعب ستاد فيرناندو توريس، ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر المسابقة.