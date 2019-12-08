شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً في قائمة الشرقية لمواجهة بلبيس غداً ضمن مؤجلات دوري القسم الثالث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مصطفى فاروق«مزيكا» المدير الفني لنادي الشرقية، عن قائمة الفريق لمواجهة نادي بلبيس، غداً الأثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث.
وضمت القائمة 20 لاعباً في حراسة المرمي محمد عبدالمنعم «مشمش»_ سيد عماد. وفى خط الدفاع: محمود صلاح _ حسن ماريو _ عبدالله الشناف _ محمد صالح _ أحمد صقر _ أحمد السيسي.
وفى خط الوسط: حامد فيصل _ حمدي مسلم _ عمر فتحي. خط الوسط المهاجم: محمود عبدالواحد _ على الجنايني _ محمد محمود «تريكة» _ محمد خيري _ أحمد عبدالغني «غنوة» _ محمود أنيس.
خط الهجوم: محمود كهربا _ ياسر إبراهيم _ كريم سمير. فيما يغيب كلاً من فرج كمال، سيد مدبولي، وائل طايع، حسن ربيع للإصابة.
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