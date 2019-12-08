شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً في قائمة الشرقية لمواجهة بلبيس غداً ضمن مؤجلات دوري القسم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مصطفى فاروق«مزيكا» المدير الفني لنادي الشرقية، عن قائمة الفريق لمواجهة نادي بلبيس، غداً الأثنين، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث.

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وضمت القائمة 20 لاعباً في حراسة المرمي محمد عبدالمنعم «مشمش»_ سيد عماد. وفى خط الدفاع: محمود صلاح _ حسن ماريو _ عبدالله الشناف _ محمد صالح _ أحمد صقر _ أحمد السيسي.

وفى خط الوسط: حامد فيصل _ حمدي مسلم _ عمر فتحي. خط الوسط المهاجم: محمود عبدالواحد _ على الجنايني _ محمد محمود «تريكة» _ محمد خيري _ أحمد عبدالغني «غنوة» _ محمود أنيس.

خط الهجوم: محمود كهربا _ ياسر إبراهيم _ كريم سمير. فيما يغيب كلاً من فرج كمال، سيد مدبولي، وائل طايع، حسن ربيع للإصابة.