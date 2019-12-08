شكرا لقرائتكم خبر عن «راكيتيتش»: برشلونة هو النادي المثالي بالنسبة لي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش رغبته في الاستمرار مع برشلونة معتبرًا النادي هو «المكان المثالي بالنسبة له».

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وقال «راكيتيتش»: «كثير من الأشياء حدثت لي في الأشهر الأخيرة الماضية، أحيانًا تحدث أشياءً لا تفهمها، ولكن عليك أن تتقبلها، هذا حدث لي، لن يعطك أحدًا أي شئ».

وأضاف: «أريد أن أبذل قصارى جهدي، وإذا كان بإمكاني اللعب هنا إذن فقد قلتها دائمًا ليس هناك مكان أفضل من برشلونة للاستمرار في حصد الألقاب، هو النادي المثالي بالنسبة لي».

وتابع الكرواتي: «أريد أن استمتع واستمر في مساعدة الفريق في التحسن، أنا أعطي أقصى ما لدي وإذا كان بالإمكان أن يستمر الوضع كما كان في المباريات القليلة الأخيرة، فهذا أفضل، أنا هنا للعب واستغلال الدقائق التي أحصل عليها لكسب ثقة المدرب وزملائي».