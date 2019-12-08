شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري أندي ديلور يكشف كواليس مشادته مع «نيمار» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجزائري أندي ديلور، لاعب نادي مونبيليه الفرنسي، عن كواليس المشادة التي جمعته بالبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، والتي نشبت بينهما يوم أمس السبت، بعد اللقاء الفريقين الذي فاز به الأخير بنتيجة 3-1 في الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.

وتمكن نيمار، من تحويل المباراة رأسا على عقب ويعود بحامل لقب الدوري للفوز بعد تأخره بهدف في ملعب مونبيليه.

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وصرح ديلور، المتوج بكأس أفريقيا 2019 مع محاربي الصحراء، بعد المباراة: «نيمار؟ لاعب رائع، لكن مؤسف أنه شعر في النهاية أنه يحتاج لإزعاج الجميع. الكل يحترمه، لكن عليك ألا تستفز منافسك، هذا ما قلته له».

وتابع: «أشياء صغيرة تجعلك تشعر بالضيق في غرفة الملابس. حين تكلمنا قال لي إنه يحترمنا، لكن المباراة كانت منتهية. هذا ليس احتراما بالنسبة لي عليك أن تظهر الاحترام، وأن تحظى بتعليم جيد. سلوكه معروف منذ جاء فرنسا».