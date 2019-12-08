شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يعلن حكام مواجهتي إنتر مع برشلونة.. وأياكس ضد فالنسيا بدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الحكم الهولندي بيورن كويبرس، لإدارة مواجهة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني، المقرر إقامتها، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأول «سان سيرو»، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا «شامبيونزليج».

ويدير الفرنسي كليمون توربان، مباراة أياكس أمستردام الهولندي وفالنسيا الإسباني، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل أيضا، على أرضية ملعب «يوهان كرويف أرينا» بالعاصمة الهولندية أمستردام، ضمن منافسات الجولة نفسها.

الجدير بالذكر أن كويبرس، دولي منذ 2006، وأدار مباراة النهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة عام 2014 وحقق خلالها نادي ريال مدريد الإسباني لقب البطولة الأوروبية للمرة العاشرة في مسيرته، كما أدار توربان الدولي منذ 2010، ثلاث مباريات بـ«التشامبيونزليج» لهذا الموسم.