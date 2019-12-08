بشرى سارة للمنتخب السعودي قبل نهائي خليجي 24 .. رينارد لا يعرف الخسارة في النهائيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019

علي خلاف

يخوض المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مواجهة نهائي كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين أمام المنتخب البحريني ، حيث يمتلك الأخضر مدرباً لا يعرف الخسارة في المباريات النهائية.



هيرفي رينارد لا يخسر في النهائيات

يخوض الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" مساء اليوم الأحد 8 ديسمبر الجاري أمام البحرين بمعنويات مرتفعة وثقة في التتويج بالبطولة الخليجية.

المدرب الفرنسي يمتلك المدرب سجل ناجح في نهائيات البطولات القارية التي خاضها مع منتخبات سابقة حيث لعب 3 مباريات نهائية وفاز فيهم بالكؤوس القارية ويستعرض موقع السعودية نيوز فيما يلى النهائيات التي فاز بها الثعلب الفرنسي .

الثعلب الفرنسي يحصد لقب أمم أفريقيا مع زمابيا

البداية كانت عام 2012 مع منتخب زامبيا عندما حصد لقب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخ زامبيا، على حساب كوت ديفوار بالنهائي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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وحقق الفرنسي لقب آخر مع المنتخب الزامبي في العام التالي مباشرة، في بطولة “كأس كوسافا لدول جنوب إفريقيا”، ورفع رصيد زامبيا لأربعة ألقاب في البطولة، بالفوز على زيمبابوي بثنائية نظيفة في النهائي.

هيرفي رينارد يكرر فوزه باللقب الأفريقي مع كوت ديفوار

وعاد رينارد ليتوج كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2015 رفقة منتخب ساحل العاج، وجلب اللقب للأفيال بالفوز على غانا بركلات الترجيح بالنهائي، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وتعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي بشرة خير للجماهير السعودية نظراً لما يمتلكه المدرب هيرفي رينارد من خبرة طويلة في حصد الألقاب من المباريات النهائية.

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

وتُقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد البحرين

ومن المقرر أن تقام مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين على ملعب خليفة الدولي ، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة "بي إن سبورت المفتوحة" بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف.