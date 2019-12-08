شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يوجه بتوفير شاشات لعرض مباراة المنتخب مع البحرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وجه محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر جميع البلديات التابعة للمحافظة بتوفير شاشات عرض، وذلك لعرض مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه المنتخب البحريني على نهائي كأس دورة الخليج التي ستقام مساء اليوم (الأحد).

ووفرت بلدية القريات موقعا لمتابعة المباراة في المركز الحضاري، ومركز الناصفة، وتم تجهيز مركز الشباب الرياضي ومركز العيساوية في مقر بلدية العيساوية.

ويأتي التوجيه حرصا من أمير المنطقة على تلبية رغبات وتطلعات شباب المنطقة.