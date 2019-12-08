شكرا لقرائتكم فايلر يقنع ادارة الأهلى بضم هذا المهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث رينيه فايلر المدير الفنى السويسرى للنادى الاهلي، مع الإدارة الحمراء عبر لجنة الكرة برئاسة محسن صالح كيفية التعاقد مع المهاجم النيجيرى الاصل إيليكى رأس حربة نادى لوزرين السويسري، خاصة وأنه تدرب ولعب مع فايلر فى لوزرين وعمره 23 عاماً..

فايلر عرض تقارير اللاعب الفنية شاملة قناعته التامة بالمهاجم على لجنة الكرة، التبى تبحث قبل العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والمفوض من مجلس الإدارة الأحمر بإدارة ملف الكرة .

الشروط المالية لشراء عقد اللاعب تصل إلى 3 ملايين يورو لنادى لوزرين، وفى حال الاستقرار عليه ستبحث الإدارة تخفيض الرقم مع مسئولى النادى السويسري

ما لدينا من معلومات يؤكد أن مبلغ 2 إلى 2.5 مليون يورو هو ما تطمح الإدارة الحمراء فى الوصول إليه .

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فى ذات السياق فإن المبلغ المطلوب فى كل الاحوال سيتم تدبيره عبر صفقة انتقال المهاجم المغربى وليد أزارو، إما بالبيع، وكان هناك عرض صينى قبل شهور، أو بالاعارة لأحد أندية القمة فى الدورى السعودي

الإعارة للسعودية جاهزة، وان كان المبلغ المعروض هو مليون دولار فى 6 شهور،بدء من انتقالات يناير المقبل ,, وفى حال الاستقرار على الاعارة، سيتم أنقسام المبلغ بين النادى ومهاجمه المغربي.

وفى كل الأحوار لم يعد باقياً على وجود أزارو مع الأهلى إلا وصول العرض النهائى، والذى تأمل الإدارة فى أن يكون بيع لأحد الأندية الصينية وينظر الأهلى مبلغ بين 5 أو 4 ملايين يورو .

أيضاً علمنا أن اللاعب عبر وكيله يبحث عن الانتقال سريعاً بالبيع أو الإعارة، لأن وجوده خارج التشكيل يقلل من فرص وجود تعاقد كبير مالياً وفنياً، وستشهد الايام المقبلة المزيد من المباحثات بين وكيل اللاعب والإدارة لسرعة الفصل فى العروض .