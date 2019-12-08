شكرا لقرائتكم جمال الغندور يكشف عدد المحكمات فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تابع الغندور نعمل على زيادة المحكمات فى الموسم المقبل لأكثر من ذلك وسيتم فتح باب الإختبارات فى موعد سيحدد قريباً. Advertisements أضاف الحكم المونديالي السابق ، أن هناك 3 محكمات يحملون الشارة الدولية منهم حكم ساحة و إثنتين مساعدتين. تابع جمال الغندور أن تواجد المحكمات فى مباريات دور الـ32 لكأس مصر ألقي بالضوء والاهتمام الإعلامي عليهم و بالتالي ، من المرجح أن يزيد عدد العنصر النسائي فى التحكيم إلى الضعف.

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