اخبار الرياضه

الصعايدة وصلوا.. أسوان يتأهل لدور الـ16 فى الكأس على حساب طنطا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الصعايدة وصلوا.. أسوان يتأهل لدور الـ16 فى الكأس على حساب طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق أسوان  إلى دور الـ16 فى بطولة كأس مصر بركلات الترجيح، بعد فوزه على نظيره طنطا 5/4 بعدما لجأ الفريقان لضربات الترجيح.

 

لجأ فريقا أسوان وضيفه طنطا إلى الوقت الإضافى لحسم المتاهل لدور الـ16 بعدما فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كلمته على الشوط الثاني، ولكن انتهى أيضا الوقت الإضافى سلبيا.

 

ونجح عبد الرحمن الدح لاعب نادي طنطا في إحراز هدف التقدم لأبناء السيد البدوي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل حسن يوسف لاعب فريق أسوان لأبناء الجنوب، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

 

بهذه النتيجة يلعب الفريقان شوطين إضافيين قبل الاتجاه لركلات الجزاء في حالت استمرت النتيجة بالتعادل.

Advertisements

 

 

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طنطا وأسوان المقامة حالياً على استاد أسوان الرياضي في ختام منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

بدأ أسوان اللقاء بضغط هجومي عن طريق لاعبه أوميد أوكري مستغلاً عامل الأرض، وفي المقابل لاحت فرصة وحيدة لطنطا عن طريق عبد الرحمن الدح ليسددها بعيداً عن المرمى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصعايدة وصلوا.. أسوان يتأهل لدور الـ16 فى الكأس على حساب طنطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا