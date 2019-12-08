شكرا لقرائتكم الصعايدة وصلوا.. أسوان يتأهل لدور الـ16 فى الكأس على حساب طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح عبد الرحمن الدح لاعب نادي طنطا في إحراز هدف التقدم لأبناء السيد البدوي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل حسن يوسف لاعب فريق أسوان لأبناء الجنوب، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يلعب الفريقان شوطين إضافيين قبل الاتجاه لركلات الجزاء في حالت استمرت النتيجة بالتعادل.
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