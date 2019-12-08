شكرا لقرائتكم الصعايدة وصلوا.. أسوان يتأهل لدور الـ16 فى الكأس على حساب طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل فريق أسوان إلى دور الـ16 فى بطولة كأس مصر بركلات الترجيح، بعد فوزه على نظيره طنطا 5/4 بعدما لجأ الفريقان لضربات الترجيح.

لجأ فريقا أسوان وضيفه طنطا إلى الوقت الإضافى لحسم المتاهل لدور الـ16 بعدما فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كلمته على الشوط الثاني، ولكن انتهى أيضا الوقت الإضافى سلبيا.

ونجح عبد الرحمن الدح لاعب نادي طنطا في إحراز هدف التقدم لأبناء السيد البدوي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل حسن يوسف لاعب فريق أسوان لأبناء الجنوب، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يلعب الفريقان شوطين إضافيين قبل الاتجاه لركلات الجزاء في حالت استمرت النتيجة بالتعادل.

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