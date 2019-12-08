شكرا لقرائتكم فايلر فى جلسة خاصة مع شريف إكرامى بعد انتهاء المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستغرقت الجلسة قرابة الساعة، شهدت الحديث عن بعض أمور الفريق، وأخذ فايلر رأي اكرامي في عدد من القرارات التي تخص الفريق ،خاصة وأن إكرامي يعد واحد من قادة الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للمرحلة المقبلة، ويمتلك الأهلي 12 نقطة في الدوري بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربي واسوان و الجونة.