اخبار الرياضه

أسوان وطنطا يلجأن إلى الوقت الإضافى بعد التعادل الايجابي 1/1

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم أسوان وطنطا يلجأن إلى الوقت الإضافى بعد التعادل الايجابي 1/1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل  

لجأ فريقي أسوان وضيفه طنطا إلى الوقت الإضافى لحسم المتاهل لدور الـ 16 بعدما  فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كلمته على الشوط الثاني من عمر مباراة طنطا وأسوان والتي يستضيفها استاد أسوان الرياضي في ختام منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر  .

 

 

 

ونجح عبد الرحمن الدح لاعب نادي طنطا في إحراز هدف التقدم لأبناء السيد البدوي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل حسن يوسف لاعب فريق أسوان لأبناء الجنوب، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

Advertisements

 

بهذه النتيجة يلعب الفريقان شوطين إضافيين قبل الاتجاه لركلات الجزاء في حالت استمرت النتيجة بالتعادل.

 

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طنطا وأسوان المقامة حالياً على استاد أسوان الرياضي في ختام منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 

بدأ أسوان اللقاء بضغط هجومي عن طريق لاعبه أوميد أوكري مستغلاً عامل الأرض، وفي المقابل لاحت فرصة وحيدة لطنطا عن طريق عبد الرحمن الدح ليسددها بعيداً عن المرمى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسوان وطنطا يلجأن إلى الوقت الإضافى بعد التعادل الايجابي 1/1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا