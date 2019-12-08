أسوان وطنطا يلجأن إلى الوقت الإضافى بعد التعادل الايجابي 1/1

جدة - عمرو شويل

لجأ فريقي أسوان وضيفه طنطا إلى الوقت الإضافى لحسم المتاهل لدور الـ 16 بعدما فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كلمته على الشوط الثاني من عمر مباراة طنطا وأسوان والتي يستضيفها استاد أسوان الرياضي في ختام منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر .

ونجح عبد الرحمن الدح لاعب نادي طنطا في إحراز هدف التقدم لأبناء السيد البدوي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل حسن يوسف لاعب فريق أسوان لأبناء الجنوب، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يلعب الفريقان شوطين إضافيين قبل الاتجاه لركلات الجزاء في حالت استمرت النتيجة بالتعادل.

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طنطا وأسوان المقامة حالياً على استاد أسوان الرياضي في ختام منافسات دور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ أسوان اللقاء بضغط هجومي عن طريق لاعبه أوميد أوكري مستغلاً عامل الأرض، وفي المقابل لاحت فرصة وحيدة لطنطا عن طريق عبد الرحمن الدح ليسددها بعيداً عن المرمى.