شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الطائرة الأول تغادر إلى معسكر الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من ، عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو و رشاد شبل و محمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد و مصطفى دبشة و عمر نجيب و أحمد ضياء و محمد رضا و شريف الشرقاوى .

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و من المقرر ان ينضم الى البعثة غدا أحمد عبد العال الذى تم انضمامه بدلا من محمد عبد المنعم للإصابة .

ويستعد منتخب الطائرة الى خوض تصفيات افريقيا المقرر ان تستضيفها مصر يناير القادم و المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 .