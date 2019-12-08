شكرا لقرائتكم بعثة منتخب الطائرة الأول تغادر إلى معسكر الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من ، عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو و رشاد شبل و محمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد و مصطفى دبشة و عمر نجيب و أحمد ضياء و محمد رضا و شريف الشرقاوى .
و من المقرر ان ينضم الى البعثة غدا أحمد عبد العال الذى تم انضمامه بدلا من محمد عبد المنعم للإصابة .
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