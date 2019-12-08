شكرا لقرائتكم أزمة بايرن في الدوري تهدد استمرار مدربه فليك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تراجع نادي بايرن ميونخ حامل اللقب بشكل مفاجئ إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم عقب هزيمته على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر بهدفين مقابل هدف.

وبعد الخسارة الثانية على التوالي تراجع بايرن عن المراكز المؤهلة لبطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، محتلا المركز السابع بفارق سبع نقاط عن غلادباخ، ودون التوصل لحل جذري بشأن هوية المدير الفني الدائم للفريق.

وعقب تحقيق أربعة انتصارات متتالية تحت قيادة المدرب المؤقت هانسي فليك الذي تولى المسئولية عقب إقالة نيكو كوفاتش، كان هناك نظرة تفاؤلية في المعسكر البافاري بل ونال فليك ثقة إدارة النادي التي كانت تدرس الإبقاء عليه حتى فترة العطلات الشتوية أو ربما حتى نهاية الموسم.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث مني بايرن بهزيمتين متتاليتين أمام باير ليفركوزن ثم غلادباخ مما عقد الأوضاع داخل النادي.

وافتتح البديل إيفان بيريسيتش التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 49 ثم أدرك رامي بن سبعيني التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 60، قبل أن يضيف النجم الجزائري نفسه، هدف الفوز 2 - 1 لمونشنغلادباخ من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

وقال فليك: في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد وصنعنا الكثير من الفرص لذا من المزعج أننا لم نستغل تلك الفرص، الفريق لديه الكفاءة لتسجيل الكثير من الأهداف، لكن في الوقت الراهن نحن لا نظهر ذلك، كان من الطبيعي أن نحسم مثل تلك المباراة مبكرا، ولكننا سمحنا لغلادباخ بالعودة إلى المباراة.

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ويلتقي بايرن في مباراته التالية مع توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بعد أن ضمن الفريق تأهله إلى دور الستة عشر، قبل أن يلتقي مع فيردر بريمن في مباراته المقبلة بالبوندسليغا.

ورغم الفجوة في صدارة البوندسليغا، فإن فليك لازال يحظى بثقة الإدارة، وقال حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة في النادي البافاري بشأن مستقبل فليك: رأينا في الشوط الأول أن كل شيء سار بشكل جيد، لا لم يتغير شيء.

وبإمكان بايرن العودة للخلف قليلا وتحديدا إلى الموسم الماضي عندما كان متأخرا بفارق تسع نقاط عن المتصدر انذاك بوروسيا دورتموند قبل أن يتقلص الفارق بينهما إلى ست نقاط مع حلول فترة العطلات الشتوية لكن النادي البافاري ضغط بكل قوة حتى ظفر في النهاية بلقبه السابع على التوالي في البوندسليغا.

ويمتلك غلادباخ 31 نقطة من 14 مباراة بفارق نقطة واحدة عن لايبزج الذي تغلب على هوفنهايم 3 -1 محققا فوزه الخامس على التوالي، في الوقت الذي اكتسح فيه بوروسيا دورتموند فريق فورتونا دوسلدورف بخمسة أهداف دون رد ليحل ثالثا بفارق خمس نقاط عن الصدارة.

وسجل غلادباخ فوزه العاشر في البوندسليغا والسادس على التوالي على أرضه ، لتتزايد الأحلام إزاء إمكانية الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 1977.

وقال ماركو روز مدرب غلادباخ : النتيجة تظهر أننا نسير على الطريق الصحيح وأن بإمكاننا التركيز على أداءنا طوال 90 دقيقة ، وفي المستقبل علينا أن نتحلى بنفس القدر من الشجاعة التي كنا عليها في النصف الثاني من هذه المباراة ، علينا أن نعيد بعض الثبات إلى طريقة لعبنا.

ويحول غلادباخ الآن أنظاره إلى الدوري الأوروبي حيث يلتقي الخميس المقبل مع اسطنبول باشاك شهير التركي حيث سيكون الفوز أو التعادل كافيا له للعبور إلى الدور التالي.