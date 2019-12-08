شكرا لقرائتكم خيتافي يتقدم إلى المركز الرابع بنقاط إيبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتزع فريق خيتافي فوزا صعبا من مضيفه إيبار 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنخيل لويس رودريغيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67، وشهدت المباراة طرد فابيان أوريلانا لاعب إيبار في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

ورفع خيتافي رصيده إلى 27 نقطة وقفز للمركز الرابع، فيما توقف رصيد إيبار عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.