يوفنتوس مهدد بفقدان بينتاكور لفترة طويلة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، احتمالية تعرض رودريغو بينتانكور لاعب منتخب أوروغواي لإصابة قوية في الركبة خلال هزيمة الفريق أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مساء السبت.
وقال ساري بعد المباراة: بينتانكور سيخضع لمزيد من الفحوص الطبية، يبدو أنه يعاني من إصابة في أربطة الركبة، سنرى مدى خطورتها، فهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا حاليا، لذا فإن غيابه يمثل صدمة لنا.
وفرط يوفنتوس في انتزاع صدارة الدوري الإيطالي بعد الخسارة أمام لاتسيو، إذ توقف رصيده عند 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر.
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