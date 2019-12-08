شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم طنطا 4/5 بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ 16 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجز فريق أسوان المقعد الأخير في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، وذلك بعد التغلب على فريق طنطا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، خلال مباراة دور الـ 32 التي جمعت الفريقين على ملعب أبناء الجنوب.

كانت المباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله بعدما نجح عبد الرحمن الدح لاعب نادي طنطا في إحراز هدف التقدم لأبناء السيد البدوي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل حسن يوسف لاعب فريق أسوان لأبناء الجنوب، في الدقيقة 80 ،لينتقل الفريقان إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بنفس النتيجة 1/1، ويحتكم الفريقان لركلات الجزاء التي رجحت كفة أسوان.

ويواجه أسوان فريق الاتحاد السكندري في دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

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وبدأ أيمن المزين المدير الفني لطنطا اللقاء بتشكيل مكون من:

محمد عثمان العشري، باسم عبد العزيز، أحمد فوزي، محمد حسام الشرخة، عبد الرحمن الدح، وليد عادل، كابونجا، علي فرج، ماريو بيرنارد، تاديو لوانجا، هشام شعبان.

فيما بدا مجدي عبد العاطي مدرب أسوان اللقاء بتشكيل مكون من:

إسلام سليمان، الحسيني سمير، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز، محمد الصباحي، موسى داو، أحمد عامر، حسن يوسف، ابراهيم جلال وأوميد أوكري.