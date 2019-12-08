شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف "حيلة" النقاز لفسخ عقده مع الزمالك وسيناريو "كوليبالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك "الحيلة" التى استخدمها التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق، لفسخ تعاقده مع الأبيض بعدما أكد اللاعب أنه فسخ العقد من طرف واحد بعد الشكوى التى تقدم بها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بداعٍ عدم حصوله على رواتبه من القلعة البيضاء، ولكن كشف مسئولو الزمالك سداد مستحقات اللاعب وفقاً للعقد المُبرم معه، ليؤكد اللاعب أن هناك اتفاقًا خارج عقده يقتضى بحصوله على 50% من قيمة عقده مقدماً و50% على صورة رواتب شهرية.

ويقتضى عقد النقاز مع الزمالك بحصوله على قيمة عقده على أربع دفعات مُستحقة الدفع فى أشهر أغسطس الماضى، ويناير وأبريل ويوليو المقبلين، وتقاضى اللاعب 212 ألف دولار حتى اللحظة الجارية من الزمالك، ويقتضى القسط الأول فى عقده حصوله على 137 ألف دولار، ويحق له نفس القيمة المالية فى القسط الثانى فى شهر يناير وبحصوله على 212 ألف دولار يكون قد حصل على جزء كبير من مستحقاته قبل موعد القسط القادم فى شهر يناير.

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