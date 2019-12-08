شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة بين فايلر وإكرامى فى الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي ، جلسة مطولة مع شريف إكرامى حارس مرمى الفريق، بعد انتهاء المران اليوم، الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

واستغرقت الجلسة قرابة الساعة، شهدت الحديث عن بعض أمور الفريق، وأخذ فايلر رأى إكرامى فى عدد من القرارات التى تخص الفريق، خاصة أن إكرامى واحد من قادة الفريق.

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ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة الأربعاء المقبل فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدورى الممتاز، حيث يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعدادا للمرحلة المقبلة، ويمتلك الأهلي 12 نقطة فى الدورى بعد الفوز في أول أربع مباريات أمام سموحة والإنتاج الحربى وأسوان والجونة.



إكرامي وفايلر