شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 8/12/2019، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها، على معلول يتخلص من إصابة الضامة ويستعد للعودة لتدريبات الأهلى، و الزمالك يصرف مكافآت "فورية" لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات.

علي معلول يتخلص من إصابة الضامة ويستعد للعودة لتدريبات الأهلى

تخلص التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي من اصابة الضامة ،وبدأ الجري حول الملعب على هامش مران الفريق اليوم الأحد ، وذلك استعداداً للعودة لتدريبات الفريق الأحمر، ،والذي سيكون بمجرد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب حاليا.

الزمالك يصرف مكافآت "فورية" لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات

قرر مسؤولو الزمالك صرف مكافآت للاعبين بصورة فورية لمواصلة الانتصارات فى المرحلة المقبلة، بعد تصحيح الفريق لمساره باستعادة الانتصارات تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الجديد للفريق.

حسام حسن يصعد 6 ناشئين إلى الفريق الأول لسموحة

قرر حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة تصعيد 6 ناشئين من فريقى 99 و 2001 بالنادى السكندرى إلى الفريق الأول لسموحة، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ النادى بهذا العدد.

اتحاد الكرة يتراجع عن إقامة مباراة السوبر المحلى خلال فبراير المقبل

Advertisements

تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، التراجع عن إقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك عقب نهاية الدور الأول من مسابقة الدورى وقبل انطلاق الدور الثانى وتحديدا فى شهر فبراير المقبل.

صالح جمعة ينتظم في مران الاهلى اليوم بعد التعافي من الآم الضامة

ينتظم صالح جمعة، لاعب الأهلي فى مران الفريق اليوم ،الأحد،بعد اكتمال جاهزيته من الإصابة التي اشتكى منها وأبعدته عن المشاركة الجماعية فى المران مع اللاعبين.

الأهلي يخاطب لوزيرن السويسري لتخفيض طلباته لبيع ايليكي

خاطبت إدارة النادي الأهلي نظيرتها فى لوزيرن السويسرى لتخفيض مطالبها المادية الخاصة ببيع المهاجم النيجيرى ايليكى للفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

يوسف الجوهرى يطير إلى ألمانيا للتعرف على إمكانية مشاركته مع المقاولون

يطير يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب إلى ألمانيا خلال ساعات، للحصول على رأي طبيبه الألماني الأخير في مشاركة اللاعب مع المقاولون خلال المباريات المقبلة.