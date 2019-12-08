مشاهدة مباراة المصري ضد إينوجو رينجرز اليوم فى الكونفدرالية عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق المصري ، فى السادسة من مساء اليوم الأحد، إينوجو رينجرز النيجيري في ثانى مبارياته بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية باستاد المكس بالإسكندرية، والتى يتأهل فيها صاحبا المركزين الأول والثانى من المجموعات الأربع لدور الثمانية.
ويخوض المصري مباراة اليوم بعدما سبق ونجح فى تحقيق فوزا صعبا على نوذابيو الموريتانى فى الجولة الأولى خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعا رصيده إلى 3 نقاط ، بينما خسر رينجرز على ملعبه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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ومن المتوقع أن يخوض المصرى المباراة بتشكيلة تتكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى امامه الرباعى كريم العراقى وإسلام أبو سليمة و سعيدو صنبورى وبهاء مجدى وفى الوسط مفتاح طقطق وعمرو موسى واحمد ياسر واسلام عطيه وفى الهجوم محمود وادى وأوستن أموتو.
فى المقابل أكد مسئولو رينجرز أنهم جاءوا للإسكندرية لتعويض خسارتهم فى المباراة الأولى أمام بيراميدز مُتعهدين بتحقيق المفاجأة والفوز على المصرى خاصة وأن لديهم الطموح فى العبور لدور الثمانية من البطولة.
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