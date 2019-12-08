شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع طنطا 1/1 فى الشوط الثانى واللجوء للوقت الإضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض التعادل الإيجابى بهدف لمثله كلمته على الشوط الثانى من عمر مباراة طنطا وأسوان والتي يستضيفها استاد أسوان الرياضى فى ختام منافسات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر ليلجأ الفريقان للوقت الإضافى لحسم المتأهل لدور الـ 16.

وواصل أسوان الضغط الهجومي مع انطلاقة الشوط الثاني لينحصر اللعب في وسط ملعب أبناء السيد البدوي، قبل أن تهدأ وتيرة المباراة ويعود اللعب إلى وسط ملعب الفريقين دون خطورة على مرمى أي من الفريقين.

وأجرى مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان تغييره الأول في الدقيقة 68، بنزول فادي فريد على حساب إبراهيم جلال للإصابة،

ونجح عبد الرحمن الدح لاعب نادي طنطا في إحراز هدف التقدم لأبناء السيد البدوي في الدقيقة 73 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل حسن يوسف لاعب فريق أسوان لأبناء الجنوب، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجة يلعب الفريقان شوطين إضافيين قبل الاتجاه لركلات الجزاء في حالت استمرت النتيجة بالتعادل.

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث سيطر أسوان على أغلب مجريات الشوط، ولم يحصل طنطا سوى على فرصة أو اثنتين فقط في 45 دقيقة أولى من عمر المباراة.

وبدأ أيمن المزين المدير الفني لطنطا اللقاء بتشكيل مكون من:

محمد عثمان العشري، باسم عبد العزيز، أحمد فوزي، محمد حسام الشرخة، عبد الرحمن الدح، وليد عادل، كابونجا، علي فرج، ماريو بيرنارد، تاديو لوانجا، هشام شعبان.