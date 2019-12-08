شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يغادر إلى معسكر الصين استعدادا لتصفيات طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى.
ومن المقرر أن ينضم إلى البعثة غدا أحمد عبد العال الذى تم انضمامه بدلا من محمد عبد المنعم للإصابة.
ويستعد منتخب الطائرة الى خوض تصفيات أفريقيا المقرر أن تستضيفها مصر يناير المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
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