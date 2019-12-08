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منتخب الطائرة يغادر إلى معسكر الصين استعدادا لتصفيات طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت منذ قليل بعثة منتخب الطائرة الأول إلى معسكر الصين الذى يستمر حتى يوم 16 ديسمبر الجارى، على أن تعود البعثة يوم 17 من نفس الشهر.

 

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى.

 

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ومن المقرر أن ينضم إلى البعثة غدا أحمد عبد العال الذى تم انضمامه بدلا من محمد عبد المنعم للإصابة.

 

ويستعد منتخب الطائرة الى خوض تصفيات أفريقيا المقرر أن تستضيفها مصر يناير المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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