شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة يغادر إلى معسكر الصين استعدادا لتصفيات طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت منذ قليل بعثة منتخب الطائرة الأول إلى معسكر الصين الذى يستمر حتى يوم 16 ديسمبر الجارى، على أن تعود البعثة يوم 17 من نفس الشهر.

وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و عبد الحليم عبو ورشاد شبل ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمد رضا وشريف الشرقاوى.

Advertisements

ومن المقرر أن ينضم إلى البعثة غدا أحمد عبد العال الذى تم انضمامه بدلا من محمد عبد المنعم للإصابة.

ويستعد منتخب الطائرة الى خوض تصفيات أفريقيا المقرر أن تستضيفها مصر يناير المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.