شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسن يوسف يتعادل لأسوان أمام طنطا 1 / 1 فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل حسن يوسف لاعب فريق أسوان هدف التعادل لأبناء الجنوب أمام طنطا فى المباراة التى تجمعهما حاليا باستاد أسوان ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وسجل حسن يوسف هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، وذلك بعدما كان عبد الرحمن الدح لاعب طنطا قد تقدم لأبناء السيد البدوى، وبذلك تصبح النتيجة 1 / 1.

وبدأ أيمن المزين المدير الفني لطنطا اللقاء بتشكيل مكون من:"محمد عثمان العشري، باسم عبد العزيز، أحمد فوزي، محمد حسام الشرخة، عبد الرحمن الدح، وليد عادل، كابونجا، علي فرج، ماريو بيرنارد، تاديو لوانجا، هشام شعبان".

فيما بدا مجدي عبد العاطي مدرب أسوان اللقاء بتشكيل مكون من:"إسلام سليمان، الحسيني سمير، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز، محمد الصباحي، موسى داو، أحمد عامر، حسن يوسف، ابراهيم جلال وأوميد أوكري".