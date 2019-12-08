شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة الاتحاد الإنجليزي لمدربى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت الدورة التدريبية للمدربين والمدربات بمحافظة أسوان ضمن برنامج "Premier Skills" التابع للاتحاد الإنجليزى، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الدكتورة غادة إسماعيل مدير إدارة المنح، واللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب مدير القاعدة الشعبية، والدكتور محيى معروف مسئول الاستثمار الرياضى بالوزارة، والدكتورة سحر عبد الحق عضو لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية، ونانسى الأمير مدير برامج المعهد البريطانى، وبحضور الدكتور عبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير كرة القدم النسائية بالاتحاد ومصطفى منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد بالمنتخب الوطنى للكرة النسائية.

استمرت الدورة أربعة أيام، واشتملت على محاضرات نظرية وعملية، وألقى عبداللطيف إمام محاضرة فى علم النفس الرياضى كما ألقى مصطفى منير محاضرة عن كيفية اكتساب اللاعب الصحة فى النفس وإعداد اللاعب والمدرب نفسيا قبل المباريات وإلقت فايزة حيدر محاضرات نظرية وعملية عن فنيات ومهارات كرة القدم.

وتعد الدورة التدريبية التابعة للمعهد البريطانى بالقاهرة والدورى الإنجليزى الممتاز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة خطوة ضمن ملف تطوير الكرة النسائية الموضوعه من قبل لجنة تطوير اللعبة برئاسة عبد اللطيف إمام بالذهاب لأقصى الصعيد لنشر وتطوير اللعبة بالشكل المطلوب والبحث عن الكوادر المتميزة من المدربين والمواهب المتميزة من اللاعبات لإنشاء قاعدة كنواة لمنتخب مصر للكرة النسائية فى المستقبل.