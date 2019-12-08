شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الرحمن الدح يتقدم لطنطا على أسوان 1 / 0 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز عبد الرحمن الدح لاعب نادى طنطا هدف التقدم لأبناء السيد البدوى خلال مباراة فريقه أمام أسوان المقامة حالياً على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر، وسجل الدح هدف اللقاء الأول فى الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وبدأ أيمن المزين، المدير الفنى لطنطا، اللقاء بتشكيل مكون من:"محمد عثمان العشري، باسم عبد العزيز، أحمد فوزي، محمد حسام الشرخة، عبد الرحمن الدح، وليد عادل، كابونجا، علي فرج، ماريو بيرنارد، تاديو لوانجا، هشام شعبان".

فيما بدأ مجدى عبد العاطي، مدرب أسوان، اللقاء بتشكيل مكون من: "إسلام سليمان، الحسيني سمير، محمد جابر ميدو، إبراهيم القاضي، طارق أبو العز، محمد الصباحي، موسى داو، أحمد عامر، حسن يوسف، ابراهيم جلال وأوميد أوكري".