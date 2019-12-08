آخر المتأهلين.. أسوان يزيح طنطا من الكأس ويضرب موعدًا مع الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حجز فريق أسوان مقعدًا في دور الـ16 من بطولة كأس مصر بالفوز على طنطا بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1).

فريق طنطا تقدم في النتيجة عن طريق عبد الرحمن دح في الدقيقة 74 من زمن أحداث المباراة قبل أن ينجح حسن يوسف في إدراك التعادل لأسوان قبل النهاية بـ10 دقائق.

بفوز أسوان يكون الفريق الجنوبي في مواجهة أمام الاتحاد السكندري بالدور المقبل حيث تغلب "زعيم الثغر" على النصر بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء المصري البورسعيدي والمقاولون العرب.