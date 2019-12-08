أحدهما "أسطوري".. ميسي يحتاج لرقمين لـ "ينهي اللعبة" في ليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

مواصلًا تحطيم الأرقام التاريخية بشكل أصبح اعتياديًا في دوري الدرجة الأولى الإسباني "ليجا"، انفرد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة بالرقم القياسي كأكثر لاعب سجل "هاتريك" في تاريخ المسابقة.

وواصل ميسي المتوج بجائزتي "ذا بيست" و"بالون دور" كأفضل لاعبي العالم في 2019 إبداعاته، بعدما سجل ثلاثة أهداف رائعة في شباك ريال مايوركا، ليقود الفريق الكتالوني للفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة المحلية.

ويعد الـ "هاتريك" هو رقم 35 للنجم الأرجنتيني في "ليجا" لينفرد بالصدارة التاريخية، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، الذي سجل 34 "هاتريك" خلال تسعة مواسم لعبها بقميص الفريق الملكي.

وبانفراده بالرقم القياسي لعدد مرات تسجيل "هاتريك" واصل ميسي هيمنته الأسطورية على الأرقام الهجومية في دوري الدرجة الأولى الإسباني، في حالة استثنائية لم تتكرر في تاريخ المسابقات المحلية الكبرى بالقارة العجوز.

وينفرد ميسي بأريحية بصدارة الهدافين التاريخيين لدوري الدرجة الأولى الإسباني، برصيد 431 هدفًا، بفارق 120 هدفًا أمام رونالدو صاحب المركز الثاني، كما ينفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد "50 هدفًا في موسم 2011/2012".

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ويعد ميسي أكثر اللاعبين تسجيلا خلال المواجهات التي خاضها فريقه على أرضه خلال موسم واحد، بـ 35 هدفًا في موسم 2011/12، وكذلك خارج الأرض بـ 24 هدفًا في الموسم التالي.

وينفرد ميسي أيضًا بتسجيله أهدافًا في أكبر عدد من المباريات خلال موسم واحد، حيث سجل في 27 مباراة مختلفة في موسم 2012/2013، وينفرد بالتسجيل في أكبر عددمن المواجهات على الأرض في موسم واحد، حيث سجل في 16 مباراة مختلفة في موسم 2011/2012 وكذلك خارج الأرض، بتسجيله في 15 مباراة في موسم 2012/2013.

وبتسجيله في شباك 37 فريقًا مختلفًا، أصبح ميسي أكثر اللاعبين تسجيلًا أمام خصوم مختلفين في تاريخ المسابقة المحلية، كما سجل أمام أكبر عدد من الخصوم في موسم واحد "19 فريقًا" ويشاركه في الرقم البرازيلي رونالدو نجم برشلونة الأسبق والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق، إلا أن هذا العدد هو الأقصى من المنافسين الممكن مواجهتهم خلال موسم واحد.

وسجل ميسي خلال أفضل مسيرة مواجهات متتالية للاعب واحد في تاريخ "ليجا" بواقع 21 مباراة في موسم 2012/2013 وكذلك أكبر مسيرة مباريات متتالية خارج الأرض "13 مباراة" في الموسم ذاته.

ويحتاج الأسطورة الأرجنتيني لرقمين قياسيين فقط لـ "ينهي اللعبة" في ليجا على الصعيد الهجومي، أحدهما يعد رقمًا أسطوريًا في كرة القدم الحديثة، وهو تسجيل 7 أهداف في مباراة واحدة، وحقق هذا الإنجاز أجوستن أرانا لاعب أتلتيك بلباو في شباك برشلونة عام 1931 ولاشيو كوبالا لاعب برشلونة في شباك سبورتنج خيخون عام 1952.

الرقم الثاني الذي يحتاج ميسي لتجاوزه هو رقم ماريانو مارتن لاعب برشلونة الذي سجل في 18 مباراة متتالية لعبها فريقه على أرضه بين موسمي 1941/1942 و1943/1944.