مصدر بالأهلي يكشف سبب تأخر نيدفيد في العودة للملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مُقرًب من كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي،سبب تأخر اللاعب في العودة للتدريبات الجماعية لفريقه بعدما أجري جراحة غضروف الركبة نهاية شهر أبريل الماضي تحت إشراف الخبير الألماني ماير.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات لمصراوي "جراحة غضروف الركبة تستلزم 6 أشهر من أجل التخلص منها تماما وحتي يستطيع اللاعب العودة لتدريبات فريقه بشكل طبيعي ودون قلق عليه".

وأضاف "نيدفيد أجري جراحة الغضروف نهاية أبريل الماضي لكن الحمل البدني أثناء برنامجه العلاجي نتج عنه رشح علي الركبة أكثر من مرة وهو أمر طبيعي في جراحات المنظار،ليضطر الجهاز الطبي إلي منحه راحة سلبية يومين أو ثلاثة ثم خضوعه مرة أخري لإستكمال البرنامج وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة".

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وكشف المصدر "الرشح بشكل عام يأتي بسبب الغشاء الزلالي الذي يلتهب نتيجة دخول المنظار في الركبة أثناء العملية الجراحية، وقد يصل الأمر أحيانا إلي استئصال جزء من الغشاء الملتهب بمنظار جديد".

وأتم "رشح الركبة ليس معناه أن هناك خطأ في الجراحة أو البرنامج العلاجي،بل هو أمر طبيعي في مثل هذه الجراحات وليس فيه خطورة".

واختتم "من الوارد أن يعود نيدفيد للتدريبات خلال 15 يوما وفقا لسير برنامجه العلاجي حاليا لكن بشكل عام الجهاز الفني لا يستعجل عودته".