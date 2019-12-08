بالفيديو.. هدف "ملغي" مثير للجدل بدوري أبطال أفريقيا يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أثار الهدف "غير المحتسب" لنادي صنداونز الجنوب أفريقي أمام الوداد المغربي بملعب الأخير بدوري أبطال أفريقيا جدلا بين متابعي البطولة الأكبر للأندية في أفريقيا.

وتعادل الوداد المغربي مع نظيره صنداونز الجنوب أفريقي بدون أهداف في مباراة الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ومع أول 30 ثانية في المباراة، يتقدم صنداونز بهدف، لكن تأتي صافرة الحكم لتُعلن عدم احتسابه، بداع التسلل.

وتسبب هدف صنداونز "الملغي" في اثارة الجدل بين رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وسط تساؤلات عن السبب وراء الغاء الهدف، وكيف تم احتسابه تسلل.

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وتسبب هذا القرار في اعادة الاذهان لتصريحات رئيس الوداد المغربي السابقة، بعد أحداث مباراة الوداد والترجي الشهيرة بنهائي رادس النسخة الماضية.

وقال الناصيري، في تصريحات تلفزيونية لقناة "ميدي 1 تيفي" المغربية: "جميع المسؤولين بدون استثناء ساومونا وعرضوا علينا التنازل وإكمال المبارة مقابل ضمان تتويجنا بالمسابقة في نسختها المقبلة كصفقة مقايضة".

إياب النسخة الماضية من نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس شهد أحداث مثيرة بعد رفض الوداد لاستكمال المباراة بعد الغاء الحكم لهدف لصالحهم أمام الترجي واكتشاف تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

وشهد ملعب رادس وقتها أزمة كبيرة وتواجد مسؤولي "كاف" وعلى رأسهم أحمد أحمد داخل الملعب أملا في حل الأزمة واستكمال المباراة، لكن بعد ذلك تم اعلان الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا وتسليمه الميداليات.