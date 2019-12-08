ناشئين الأهلي 2003 يواجه مركز شباب ادكو اسكندرية وديًا

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ اليوم الأحد فريق مركز شباب ادكو اسكندرية، في المباراة الودية التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر.
ويخوض الأهلي هذه المباراة الودية بعد يوم واحد فقط ،من مباراته الرسمية أمامإنبي، في الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية، والتي انتهت بتعادل الفريقين ١ – ١.
ويسعى محمد سعد مدرب الفريق لاستغلال المباراة الودية مع ادكو، لتجهيز جميع اللاعبين والدفع بالعناصر التي لم تشاركأمام إنبي من أجل الاطمئنان على مستواهم، وعدم فقدانهم حساسية المباريات.
ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديراً فنياً، وشريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إداريا ، وعلاء مأمون طبيبا وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال وأحمد ممدوح إخصائيا للتدليك.
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