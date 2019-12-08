تايكوندو المقاولون العرب يحقق نتائج متميزة في كافة البطولات

حقق أبطال التايكوندو بنادي المقاولون العرب بمختلف فئاته نتائج مميزة في الفترة الأخيرة على مستوى البطولات المختلفة، بقيادة هاني شاكر المدير الفني، وحسني عزت مدرب ومحمود عبد المقصود مدرب ومحمد سيد إداري.

حيث حققت بطلة المقاولون العرب جنى

احمد صبري الميدالية الذهبية و أفضل لاعبة في بطولة الجمهورية للناشئين تحت14 سنه المستوي الاول.كما توج احمد علي خيري بالذهبية وكريم وائل البرونزية في بطولة الجمهورية للناشئين تحت14 سنه المستوي الاول.بينما حقق محمد مصطفي رفاعي لاعب المقاولون العرب لتحت 12 سنه الميدالية البرونزيةكما حقق ابطال المقاولون العرب لتحت 10 سنوات الميداليات الذهبية والفضية وبرونزية اياد محمد ابراهيم ميدالية ذهبية، اللاعبه حنين شعبان ابراهيم ميدالية فضية، اللاعبه سارة مصطفي رفاعي ميدالية برونزية، اللاعب سيف حامد ميداليه برونزية.