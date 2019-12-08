عبر الفرنسى نيكولاس ديبوى، المدير الفنى لمنتخب مدغشقر عن سعادته البالغة بعد دخوله قائمة المدربين الخمسة لاختيار أفضل مدرب فى أفريقيا لعام ٢٠١٩ من بينهم، وهم جمال بلماضى مدرب الجزائر، وكريستيان جروس المدير الفنى السابق للزمالك، واليو سيسيه مدرب السنغال، ومعين شعبانى مدرب الترجى.
وقال ديبوى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»: أشعر بالفخر كثيرًا لترشيحى لجائزة الأفضل، إنها علامة فارقة فى مسيرتى التدريبية.
وحقق ديبوى نتائج رائعة مع منتخب
ويواصل منتخب مدغشقر حاليا بقيادة ديبوى العروض القوية، حيث يتصدر مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ برصيد ٦ نقاط، وتضم المجموعة منتخبات كوت ديفوار وإثيوبيا والنيجر.
وعن تواجد كارلوس أندريا مهاجم منتخب مدغشقر ضمن القائمة الأولية لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا لعام ٢٠١٩، قال ديبوي: «كارلوس لاعب جيد للغاية، ويمتلك الكثير من الموهبة، وعدم تواجده ضمن التصفيات الأخيرة التى اقتصرت على وجود عشرة لاعبين فقط لا يقلل منه».
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب مدغشقر لـ«الوفد»: فخور بتواجدى ضمن أفضل 5 مدربين فى أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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