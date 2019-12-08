مدرب منتخب مدغشقر لـ«الوفد»: فخور بتواجدى ضمن أفضل 5 مدربين فى أفريقيا

عبر الفرنسى نيكولاس ديبوى، المدير الفنى لمنتخب مدغشقر عن سعادته البالغة بعد دخوله قائمة المدربين الخمسة لاختيار أفضل مدرب فى أفريقيا لعام ٢٠١٩ من بينهم، وهم جمال بلماضى مدرب الجزائر، وكريستيان جروس المدير الفنى السابق للزمالك، واليو سيسيه مدرب السنغال، ومعين شعبانى مدرب الترجى.

وقال ديبوى فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»: أشعر بالفخر كثيرًا لترشيحى لجائزة الأفضل، إنها علامة فارقة فى مسيرتى التدريبية.

وحقق ديبوى نتائج رائعة مع منتخب

مدغشقر الذى كان الحصان الأسود خلال بطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩ التى أقيمت بمصر فى الصيف الماضى، واستطاع التأهل لدور الـ١٦ عقب تصدره لمجموعته فى مفاجأة كبيرة حيث فاز على منتخب نيجيريا بهدفين نظيفين وعلى منتخب بوروندى بهدف مقابل لا شىء وتعادل مع غينيا بهدفين لكل منهما.. ونجح فى العبور لدور ربع نهائى البطولة الأفريقية لأول مرة فى تاريخ مدغشقر عقب الفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح قبل أن يودع البطولة أمام منتخب تونس.



ويواصل منتخب مدغشقر حاليا بقيادة ديبوى العروض القوية، حيث يتصدر مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ برصيد ٦ نقاط، وتضم المجموعة منتخبات كوت ديفوار وإثيوبيا والنيجر.

وعن تواجد كارلوس أندريا مهاجم منتخب مدغشقر ضمن القائمة الأولية لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا لعام ٢٠١٩، قال ديبوي: «كارلوس لاعب جيد للغاية، ويمتلك الكثير من الموهبة، وعدم تواجده ضمن التصفيات الأخيرة التى اقتصرت على وجود عشرة لاعبين فقط لا يقلل منه».