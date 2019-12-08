تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة المصري البورسعيدي نظيره إينوجو رينجرز النيجيري مساء اليوم الأحد، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. موعد مباراة المصري إينوجو رينجرز تنطلق مباراة المصري وإينوجو رينجرز في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. بتوقيت القاهرة. والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي. ومن المتوقع أن يكون تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي.. Advertisements في حراسة المرمى: أحمد مسعود في خط الدفاع: كريم العراقى وإسلام أبو سليمة و سعيدو صنبورى وبهاء مجدى سعيدو صنبورى وبهاء مجدى في خط الوسط: مفتاح طقطق وعمرو موسى وأحمد ياسر وإسلام عطية وفى الهجوم محمود وادى وأوستن أموتو . ونجح في تحقيق فوزًا صعبًا على نوذابيو الموريتاني في الجولة الأولى خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين رافعًا رصيده إلى 3 نقاط، بينما خسر رينجرز على ملعبه أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة المصري ورينجرز النيجيري بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.