كول كورة saudi arabia مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش السعودية YOUTUBE ONL

سيكون عشاق ومتابعي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24” على موعد مع مباراة نارية في نهائي المسابقة اليوم الخميس 7 ديسمبر الجاري بين المنتخب السعودي، والبحرين.

ويحلم كلا المنتخبين بالتتويج باللقب بعد مشوار طويل بالوصول للمحطة النهائية وتكليل المجهود بحمل الكأس الخليجية.

وكان المنتخب

السعودي

تأهل للنهائي بالفوز على قطر بهدف نظيف في نصف النهائي، بينما وصل البحرين بتخطي العراق بصعوبة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعدما سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما على الوقتين الأصلي والإضافي في لقاء قبل النهائي

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين والقنوات الناقلة

ويستعد المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، لمواجهة البحرين، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

ومن المقرر أن تقام مباراة “الأخضر” مع البحرين على ملعب “نادي الدحيل”، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة “بي إن سبورت المفتوحة” بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف.