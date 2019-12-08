سيكون عشاق ومتابعي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24” على موعد مع مباراة نارية في نهائي المسابقة اليوم الخميس 7 ديسمبر الجاري بين المنتخب السعودي، والبحرين.
ويحلم كلا المنتخبين بالتتويج باللقب بعد مشوار طويل بالوصول للمحطة النهائية وتكليل المجهود بحمل الكأس الخليجية.
وكان المنتخب
السعودي
تأهل للنهائي بالفوز على قطر بهدف نظيف في نصف النهائي، بينما وصل البحرين بتخطي العراق بصعوبة بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعدما سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما على الوقتين الأصلي والإضافي في لقاء قبل النهائي
موعد مباراة المنتخب السعودي ضد البحرين والقنوات الناقلة
ويستعد المنتخب السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، لمواجهة البحرين، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 8:00 بتوقيت أبو ظبي، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.
ومن المقرر أن تقام مباراة “الأخضر” مع البحرين على ملعب “نادي الدحيل”، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة “بي إن سبورت المفتوحة” بأداء صوتي للمعلق يوسف سيف.
كانت هذه تفاصيل خبر كول كورة saudi arabia مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش السعودية YOUTUBE ONL لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.