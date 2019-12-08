أحمد المحمدي أساسيًا مع أستون فيلا أمام ليستر سيتي وتريزيجيه على مقاعد البدلاء

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق استون فيلا عن تشكيل فريقه أمام ليستر سيتي، مساء اليوم، الساعة الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الـ16 منالدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
شهد التشكيل الأساسي للفيلانز تواجد أحمد المحمدي أساسي، بينما تواجد محمود حسن تريزيجيه على مقاعدالبدلاء.
جاء تشكيل أستون فيلا كالتالي أمام ليستر سيتي:
توم هيبتون في حراسة المرمى
في الدفاع: أحمد المحمدي، إزري كونسا، تيرون مينجز، مات تارجت
في الوسط: أنور غازي، دوجلاس لويز، جون ميكجين، جاك جيراليتش
في الهجوم: ويسلي
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