مدرب سيدات السلة بالأهلي: نسير بخطي ثابتة لحصد بطولة إفريقيا

أكد علي هاشم المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن الفريق يسير بخطي ثابتة لحصد بطولة إفريقيا التي تستضيفيها مصر خلال الفترة من ٦- الى 15 ديسمبر الجاري.

وأضاف هاشم: حققنا المطلوب في أولى مباريات الفريق في دوري المجموعات، ونأمل في تصدر الترتيب رغم

ضراوة المنافسة مع الفرق الكبيرة المشاركة في البطولة.

وقال المدير الفني للأهلي :إن فريق سيدات السلة يقدم مستويات جيدة علي الجانب التكتيكي والخططي ويسير بخطي ثابته وهدفه الوصول إلي نهائي البطولة، رغم عدم توافر معلومات وفيديوهات كافية

عن الفرق المنافسة لدراستها، قبل مواجهتها في البطولة.

وأضاف:" نسعى لتصدر المجموعة بعد الفوز في الجولتين الماضيتين من البطولة، وهو ما يمنحنا دفعة معنوية كبيرة في الأدوار المقبلة؛ تمهيدا للوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب الأول للنادي الأهلي".

وأختتم هاشم تصريحاته بالتأكيد علي الدور الكبير، الذي تلعبه الجماهير في دعم الفريق ومؤازرته، ودفع اللاعبات لتقديم أفضل ما لديهن وتحقيق لقب البطولة للأهلي.